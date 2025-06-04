Колишній спаринг-партнер Усика назвав причину, чому українець програє Дюбуа

Девід Аллен поділився думками щодо реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Британський боксер вважає, що український чемпіон поступиться "Динаміту".

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні. Фанати боксу та пересічні глядачі дізнаються, хто стане наступним абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, повідомляє 24 канал.

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Аллен про реванш Усик – Дюбуа

Колишній спаринг-партнер Олександра Усика наголосив, що український чемпіон програє британському боксеру. Аллен підкреслив, що вирішальний фактор може зіграти вік Короля хевівейту.

Девід Аллен також виділив прогрес Даніеля Дюбуа. З його слів, для "Динаміта" настав час перемагати.

Знаєте, я схиляюся до перемоги Дюбуа. Я просто думаю, що все залежить від часу. Усику майже 40. Фізично він не суперважковаговик. Хоч він все ще міг би виступати у суперважкій вазі. Даніель Дюбуа постійно вдосконалюється, і я думаю, що зараз саме час для Даніеля перемогти Усика,

– цитує Аллена Seconds Out.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році. У тому поєдинку у Вроцлаві український чемпіон переміг британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку.

Раніше Тайсон Ф'юрі висловився про реванш Усик – Дюбуа. "Циганський король" назав обох боксерів боягузами.