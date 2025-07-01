Не Україна, і не Польща: де відбудеться наступний бій Усика

Український боксер Олександр Усик вдруге у своїй кар'єрі битиметься за статус абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні. Суперником українця буде володар титулу IBF Даніель Дюбуа.

Битва за усі чемпіонські пояси хевівейту між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня. Грандіозний вечір боксу за участю українського чемпіона прийматиме столиця Великої Британії, пише 24 Канал.

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Місце проведення бою Усик – Дюбуа

Поєдинок за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі". Це багатофункціональна спортивна арена, яку відкрили у 2007 році на місці старого "Вемблі".

Стадіон вміщує 90 тисяч глядачів та є другим за місткістю в Європі. Будівля має розсувний дах, який може захистити глядачів від негоди.

Заради реваншу Усик – Дюбуа місткість стадіону можуть збільшити до 94 тисяч. Про це повідомив промоутер британського чемпіона Френк Воррен. Наразі реалізовано 78 тисяч квитків.

Знайомий стадіон для Усика

Олександр Усик не вперше битиметься в Англії. Під час професійної кар'єри українець тричі виходив на стадіони Великої Британії: "Манчестер Арена", "Тоттенхем Хотспур" та "Вемблі". Усі три поєдинки завершилися на користь Усика, а тому Велику Британію можна назвати фартовою для нашого боксера. Крім того, "Український лев" у Лондоні став олімпійським чемпіоном у 2012 році під час аматорської кар'єри.

На "Вемблі" Усик бився 31 жовтня 2020 року проти Дерека Чісора. Одноголосним рішенням суддів переможцем став Олександр, який здобув титул WBO Inter-Continental.

Відеоогляд бою Усик – Чісора на "Вемблі"

Коли розпочнеться бій Усик – Дюбуа

Вечер боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Спочатку глядачі побачать поєдинки андеркарду.

Головна подія шоу розпочнеться не раніше 23:00. Точний початок бою Усик – Дюбуа залежатиме від завершення попередніх поєдинків.

Раніше команда Усика розсекретила деталі підготовки до бою з Дюбуа. Тренерський штаб детально вивчатиме та аналізуватиме помилки британця.