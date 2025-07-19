Онлайн церемонії зважування Усика та Дюбуа перед реваншем у Лондоні

Олександр Усик і Даніель Дюбуа 18 липня проведуть церемонію зважування перед реваншем у Лондоні. Передувало цьому дві дуелі поглядів, відкриті тренування та пресконференція.

Перед першим боєм Даніель Дюбуа був важчим за Олександра Усика на п'ять кілограмів – 105.7 кілограма проти 100.1 в українського боксера. Натомість перевага у зрості та вазі не допомогла британцю здолати українського "Кота" у першому поєдинку – перемога Усика технічним нокаутом у 9-му раунді, інформує 24 Канал.

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Як відбувається церемонія зважування Усика та Дюбуа?

Початок процедури зважування супертяжів перед реваншем на "Вемблі" – о 17:00 (за київським часом).

На кону їх реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Дюбуа прагне реваншуватись за поразку 2-річної давнини. Водночас британець матиме шанс стати "абсолютом" у королівській вазі. Натомість для Усика це звання не є чужим. У травні минулого року Олександр вперше переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Онлайн зважування Усика та Дюбуа

На обох дуелях поглядів у Великій Британії Дюбуа першим відвів погляд від Усика. Попри це Даніель твердить про свою майбутню перемогу у реванші, намагаючись спровокувати українця. Однак Олександр ніяк не реагує на такі самовпевнені заяви "Динаміта".

Також після пресконференції Усик зіштовхнувся у кумедній дуелі поглядів із промоутером британського боксера Френком Ворреном. Також Олександр під час та після офіційного заходу показав три пальці, які символізують герб.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа в Україні можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Початок головного бою вечора боксу близько 23:30 за Києвом.