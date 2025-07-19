Реванш Усик – Дюбуа: кому прогнозують перемогу зірки боксу

У суботу, 19 липня, відбудеться грандіозний вечір боксу в Лондоні. Головною його подією буде битва за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

За цей статус будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа. 24 Канал зібрав прогнози від зірок боксу на цей мегафайт.

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Кому в битві Усик – Дюбуа прогнозує перемогу більшість?

Букмекери вважають фаворитом статусної битви українського бійця. Цю думку поділяє й більшість боксерської спільноти, яка переконана, що володар поясів WBA, WBC, WBO та IBO залишиться непереможеним після другого очного протистояння з "Динамітом".

Попри те, що британці вболіватимуть за свого бійця, навіть вони відзначають захмарний рівень Олександра Усика. Зокрема, Тоні Белью, який завершив кар'єру після поразки від українця, заявив, що його земляк перебуває в чудовій формі, проте не вірить, що цього буде достатньо для перемоги.

Даніель зараз на такому етапі кар'єри, коли подолав всі негаразди та відчуває себе найвпевненішим за все своє життя. Але я думаю, що його нокаутують між 8-м і 12-м раундами,

– заявив британець.

Подібну думку висловив і колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Юрій Нужненко. Він також вважає, що Олександр Усик має перемогти достроково "Динаміта" у пізніх раундах.

"Я сподіваюся, що буде перемога Усика. Але, дивлячись як він вирішить по ходу поєдинку. Він має зробити з нього клоуна.

Не дати себе вдарити, обдурити, обхитрувати, на ніжках провалюватися та інше. Ближче до 9 – 11 раундів, я вважаю, що може завершити бій достроково", – сказав Нужненко.

В перемозі українського чемпіона переконані також зіркові Теренс Кроуфорд і Сауль Альварес, які у вересні проведуть між собою бій за абсолют у другому середньому дивізіоні.

Американський боксер не сумнівається, що в першому бою Даніель Дюбуа дійсно пробив нижче пояса й цього разу Олександр Усик знову тріумфує.

Звичайно, що Усик переможе. У першому бою був удар нижче пояса, цього разу Олександр його знову поб'є,

– сказав Кроуфорд.



Кроуфорд прогнозує перемогу Усика / Фото з соцмереж боксера

А найдалі у прогнозах пішов "Канело". Мексиканець не тільки переконаний у перемозі українця, а й поставив на нього 500 тисяч доларів.

За останні п’ять років Усик перемагав найсильніших. Олександр має дуже хорошу витривалість, він дуже технічний і розумний. Коли я бачу людину з такою зосередженістю, я ставлю на неї. Ось чому я зробив велику ставку на його перемогу. Олександре, будь собою!

– заявив Альварес.

Ще однією людиною, яка віддає перевагу Олександру Усику, є один з найвпливовіших промоутерів Едді Гірн. Він віддав належне прогресу Даніеля Дюбуа, проте заявив, що неможливо ставити проти українця.

"Дюбуа набрав хід, виявив чудову стійкість у бою з Джошуа. Але Усика неможливо вибити з колії. Навіть Ф'юрі не вдалося зробити це. А я вважаю його найкращим у наші дні в цьому вмінні.

Ви бачили, яким Олександр був непохитним, коли Дюбуа кричав йому в обличчя під час битви поглядів? Це змушує мене віддати йому перевагу в цьому бою. Навіть без цього епізоду я завжди обирав Усика. Хоча я дійсно вважаю, що Даніель є загрозою", – сказав промоутер Джошуа.

Битва поглядів Усик – Дюбуа: дивіться відео

Детально розклав причини переваги Олександра Усика колишній чемпіон світу Андре Ворд. Він переконаний, що це буде класне протистояння та пояснив, чому варто все ж віддавати перевагу українцю.

Це конкурентний бій, але треба віддати перевагу Усику, враховуючи, що у нього більше особливих прийомів. Дюбуа не дуже відточений, але він дуже сильний і достатньо технічний. Він може сильно вдарити – ми це бачили. Це буде цікавий бій, чудовий бій,

– заявив Ворд.

Денис Берінчик також висловив думку, що наш земляк має більші шанси здобути перемогу. Він розповів, на що треба зважати Усику, та спрогнозував його тріумф.

"Все залежить тільки від Сашка. Якщо дивитися на його бої проти Джошуа та Ф’юрі, то Усик на початку поєдинку вивчає суперників, відчуває їх від раунду до раунду, а потім доводить справу до кінця, до впевненої перемоги. Думаю, так буде і з Дюбуа.

Сашку треба остерігатися ударів нижче пояса, ударів ліктями та інших брудних прийомів. На такому рівні може бути все, що завгодно. Це великий бокс, і там великі хлопці.Я чекаю тільки на перемогу Олександра Усика, а якою вона буде, нокаутом чи за очками, немає різниці", – сказав Берінчик.



Берінчик чекає на перемогу Усика / Фото з інстаграму боксера

Хто очікує побачити апсет

Більш обережним у прогнозі виявився Берндт Бенте. Колишній менеджер Володимира Кличка заявив, що Олександр Усик перебуває у фантастичній формі й не готовий ставити проти нього, але вперше в нього з'явилися сумніви щодо перемоги українця:

"Цей бій буде значно складнішим для Усика, ніж перший. Моє чуття підказує мені, що тут пахне сюрпризом. Я б зараз не ставив на Дюбуа, але в мене немає того відчуття, яке зазвичай було – що всі проти нього. Проти Усика взагалі не можна ставити. Але я вірю, що цей поєдинок стане для нього набагато важчим за попередні.

Не потрібно забувати, що Ф’юрі втратив багато чого в боях із Вайлдером. Дюбуа набагато молодший за Джошуа або Ф’юрі, і зараз він у самому розквіті. Він буде йти вперед. Питання в тому, чи можна його зупинити? Чи зможе Усик контролювати бій на всіх рівнях, ось у чому велике питання. Я не знаю, але в мене є відчуття, що щось назріває".

Також у перемозі українського чемпіона сумнівається його спаринг-партнер Кассіус Чейні. Він не вірить у дострокову поразку українця та навіть допускає, що може статися найрідкісніший результат у боксі – нічия.

Дюбуа зараз у вогні, у нього є всі шанси виграти за очками. Не впевнений, що він зможе зупинити Усика достроково – той дуже добре працює ногами. Як на мене, бій може завершитися нічиєю. Дюбуа розуміє, наскільки важливий для нього цей момент, і вік тут не відіграє ролі. Усик достатньо досвідчений, щоб уникати небезпечних ударів, але Даніель зараз у формі,

– сказав Чейні.

А ось тим, хто неодноразово заявляв, що переможе британець, є легендарний Леннокс Льюїс. Колишній чемпіон світу вважає, що "Динаміт" вийшов на той рівень, коли може здолати непереможного Олександра Усика:

"Дюбуа готовий. Він пройшов через усі випробування та проблеми. Він – убивця королів. У нього є сила.

Це непросте завдання, але він безумовно та людина, яка може з ним впоратися. Він покладає великі надії на це. Я думаю, що Дюбуа переможе".

А тим, хто несподівано змінив свою думку, став китайський гігант Чжан Чжілей. Він постійно прогнозував перемогу Олександра Усика, але за декілька днів до бою змінив думку.

Раніше я був шанувальником стилю Олександра Усика. Я досі ним є, але цього разу я віддаю перевагу Даніелю Дюбуа,

– сказав китаєць.

Головна інформація про реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик і Даніель Дюбуа вдруге вийдуть на ринг для очного протистояння. Вперше вони билися 26 серпня 2023 року.

Тоді британець брудно атакував українця ударом нижче пояса, через що суддя дав нашому чемпіону час на відновлення. Після цього Усик декласував "Динаміта", здобувши перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Усик – Дюбуа: відеоогляд першого бою

Реванш між бійцями відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі". Саме на ньому Даніель Дюбуа здобув свою найбільшу перемогу в кар'єрі, здолавши Ентоні Джошуа.

Вечір боксу в Лондоні стартує о 19:00 за київським часом і буде доступний для перегляду в Україні на двох медіаплатформах. Головний бій між Усиком і Дюбуа розпочнеться не раніше 23:30 за київським часом.