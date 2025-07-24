Ветеран хевівейту Дерек Чісора товаришує з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Британець висловився про значення перемоги українського боксера у бою з Даніелем Дюбуа.

19 липня 2025 року Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа в історичному бою за абсолют. Український боксер вдруге став королем надважкого дивізіону, пише 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Чісора згадав про війну в Україні

Поєдинок на "Вемблі" відвідало багато топових боксерів. Серед них був колишній претендент на титул чемпіона світу за версією WBC Дерек Чісора.

Після бою він поділився думками про Усика, згадавши війну в Україні.

"Усик заробив стільки грошей, але не може ними насолоджуватися, бо в його країні – війна.

Він не може їздити на Lamborghini, поки його друзі втрачають домівки й гинуть. Це ніби прокляття. Олександр не може поїхати у відпустку в Сен-Тропе, загоряти й пити текілу, бо його друзі – в окопах.

Він не може насолоджуватися своїми грошима. Не може, бо він – усе, що зараз має Україна", – сказав Чісора.

Ці слова Чісори здаються дуже щирими. Проте вчинки британця говорять протилежне. Наприкінці минулого року Чісора відвідав столицю Росії, через яку страждають співгромадяни Усика. А згодом 41-річного боксера запросили на турнір проросійської IBA, яку очолює посіпака Путіна Умар Кремльов.