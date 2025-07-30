Український боксер Олександр Усик за реванш проти Даніеля Дюбуа за оновленими даними заробив 17,5 мільйона доларів. З цієї суми чемпіон повинен буде заплатити податки у Великій Британії та Україні.

Ще задовго до бою у ЗМІ називалися фантастичні суми гонорарів за другий бій Усик – Дюбуа. В реальності український боксер отримає значно менший дохід, з якого він повинен буде сплатити податки, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Скільки грошей залишиться в Усика після сплати податків?

Тож за бій з Дюбуа Усик отримав 12,9 мільйона фунтів стерлінгів (17,5 мільйонів доларів), а не 132 мільйони доларів, як писалося раніше. Що залишиться боксеру з цієї суми, читайте в цьому матеріалі.

Олександр Усик є податковим резидентом України. Однак оскільки бій з Дюбуа відбувся у Великій Британії, то українець повинен буде сплатити податки згідно із місцевим законодавством.

Після усіх виплат в абсолютного чемпіона світу залишиться 7,1 мільйона фунтів (9,6 мільйона доларів). З цієї суми Олександр повинен ще заплатити податки в Україні.

Повернувшись з-за кордону, боксер має задекларувати свій дохід та сплатити податок на доходи фізичної особи – 18%. Однак тут надається можливість зарахувати вже сплачений податок в іншій країні. У випадку з Усиком у Великій Британії.

Нарешті, Усик повинен сплати 5% військового збору, який вираховується від загальної суми прибутку, незалежно від сплачених податків. Тож на українську армію піде сума в розмірі 645 тисяч фунтів, або 36 мільйонів гривень.

Як ми бачимо, в реальності боксери отримують значно менші кошти, ніж оприлюднені інсайдерами космічні цифри гонорарів.

Раніше ми розповідали про машини, які були в автопарку Олександра Усика.