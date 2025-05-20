Усик з ним битиметься: ексчемпіон світу назвав боксера із найсмертоноснішим ударом

Британський боксер Тоні Белью проаналізував наступного суперника Олександра Усика. На думку колишнього чемпіона, наразі Даніель Дюбуа є найнебезпечнішим панчером світу.

Після поразки від Олександра Усика Тоні Белью повісив рукавички на цвях. Наразі британець в ролі експерта аналізує можливості топ-боксерів, пише 24 Канал з посиланням на DAZN.

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Руйнівний удар "Динаміту"

"Бомбардувальник" оцінив, хто з сучасних боксерів володіє найпотужнішим ударом. Його відповідь, очевидно, не сильно потішить команду Усика.

"Даніель на рівні. Його удар справа дуже небезпечний, дуже потужний. Іноуе – ще один такий. Але якщо говорити про одну бомбу, то удар справа Дюбуа, мабуть, найсмертоносніший у боксі.

Це щось руйнівне. Але Дюбуа має більше вірити в себе. Я думаю, що він значно прогресував. Він став зрілим у поєдинку з Джошуа", – зазначив Белью.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа зустрічалися в рингу у серпні 2023 року. Тоді дострокову перемогу святкував український чемпіон. На думку експертів, з того часу британець значно додав у майстерності.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на знаменитому стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Переможець стане володарем усіх основних поясів надважкого дивізіону та отримає звання абсолютного чемпіона.