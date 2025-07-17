Усик показав герб України на пресконференції з Дюбуа

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик вкотре продемонстрував патріотичну позицію. Український боксер на пресконференції провів ефектний перформанс на історичну тематику та зробив символічний жест.

У четвер, 17 липня, у Лондоні відбулася пресконференція за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Український боксер прийшов поспілкуватися з медіа в красивому образі гетьмана Павла Скоропадського, пише 24 Канал.

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Український перформанс Усика

Чемпіон світу Олександр Усик під час пресконференції та фотосесії підкреслив свою проукраїнську позицію, продемонструвавши символ нашої держави – тризуб.

Олександр Усик показав герб України / фото Getty Images

Довідка. Цей жест має історичне підґрунтя. Тризуб, складений з пальців, використовували понад сто років тому січові стрільці. В українську культуру цей символічний жест повернув політик В'ячеслав Чорновіл.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня. Мегафайт прийматиме знаменитий стадіон "Вемблі" у Лондоні". На кону стоятимуть усі чотири основні пояси хевівейту та звання абсолютного чемпіона світу.