Гетьманська шапка Усика приголомшила Паркера: що сказав претендент на титули

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик вміє дивувати публіку стильними образами. Гетьманське вбрання українського боксера сподобалося новозеландцю Джозефу Паркеру.

В кулуарах пресконференції за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа помітили претендента на їхні титули Джозефа Паркера. Новозеландець зустрівся з українцем та приязно поспілкувався, пише 24 Канал.

До теми Усик – Дюбуа: дата, коли бій-реванш за абсолютне чемпіонство у боксі

Що Паркер сказав Усику?

Усик прийшов на пресконференцію з Дюбуа в стилі гетьмана України Павла Скоропадського. Олександр був одягнений у хутряну шапку, яку називають "гетьманка", білий піджак-накидку та чорну сорочку.

Джозеф Паркер висловив захоплення стилем свого можливого суперника та побажав йому успіху. Після цього боксери потисли один одному руки.

"Ти гарно виглядаєш", – сказав Паркер Усику.

Відео зустрічі Усика з Паркером

Зазначимо, що Джозеф Паркер є тимчасовим чемпіоном за версією WBO у надважкому дивізіоні. Напередодні він заявив, що планує зустрітися з переможцем бою Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, що бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі". Стало відомо, коли боксери вийдуть на ринг та розпочнуть бій за абсолют.