Бойко пояснив, як під час війни виїхав за кордон на бій Усика з Дюбуа

Колишній голкіпер збірної України та київського Динамо Денис Бойко відвідав бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Це викликало чимало питань у його колишнього одноклубника Артема Мілевського.

Артема Мілевського обурило, що Денис Бойко зміг виїхати з України в умовах воєнного стану. Ситуацію роз'яснила менеджерка ексголкіпера, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

До теми Як він виїхав, бл**ь: Мілевський захейтив ексодноклубника, який відвідав бій Усик – Дюбуа

На якій підставі Бойко виїхав за кордон?

Як з'ясувалося, Бойко перетнув державний кордон на законних підставах. Наразі він працює у компанії Viasat, де займається адмініструванням і розвитком спортивного контенту платформи. Це підприємство має статус критично важливого, а тому Денис має бронювання.

У компанії Viasat підтвердили інформацію менеджерки Бойка, додавши, що він є працівником компанії "ВІЖН ТБ".

Одразу після поєдинку Денис повернувся в Україну та встиг зробити нове інтерв'ю з ексголкіпером Металіста Олександром Горяїновим в рамках авторського проєкту.

Згідно з чинним законодавством заброньовані працівники підприємств критичної інфраструктури мають право тимчасово виїжджати за кордон. Для цього потрібно перебувати в реєстрі "Оберіг" і погодити поїздку з роботодавцем.

Нагадаємо, що переможцем бою за абсолют став Олександр Усик, який нокаутував Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу. Боксерська асоціація WBO визначила наступного суперника для українського боксера.