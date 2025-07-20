Усик нокаутом переміг Дюбуа

В ніч на 19 липня на "Вемблі" зустрілися Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Українець знову здолав "Динаміта" нокаутом.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа провели другий поєдинок між собою. Бій-реванш пройшов 19 липня у Лондоні на найбільшому британському стадіоні "Вемблі", повідомляє 24 Канал.

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Ефектний виступ Усика

Перший раунд пройшов у рівній боротьбі. Дюбуа діяв активно, однак наприкінці Усик двічі чисто влучив лівим боковим.

У другому раунді ініціативу перехопив Усик. Він контролював дистанцію та знову наприкінці раунду двічі пробив у голову суперника.

Третій раунд виявився напруженим для українця. Дюбуа кілька разів неприємно влучив по корпусу, і хоча Усик відповідав, його атаки вже не були такими гострими.

У четвертому раунді темп трохи знизився. Дюбуа на мить притиснув Усика до кутка, але той спокійно вийшов з ситуації. Щоправда, британець знову пробив нижче поясу.

Усик блискуче завершив бій: спершу відправив Дюбуа в нокдаун, а вже за кілька секунд "Динаміт" вдруге опинився на настилі рингу. Рефері зупинив поєдинок – це чистий нокаут і тріумф українського чемпіона!

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа досі не визнає своєї поразки.