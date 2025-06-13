Усик проводить незвичні тренування перед боєм з Дюбуа: деталі підготовки українського чемпіона

Український спортсмен вразив боксерську спільноту своїм підходом до тренувального процесу. Тренер українця Якуб Хицький спланував все до дрібних подробиць.

Олександр Усик продовжує підготовку до чергового бою. Наступним суперником українця стане британець Даніель Дюбуа, повідомляє 24 Канал. Напередодні зустрічі The Independent дослідили тренування українця та відмітили чимало цікавих особливостей.

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Як тренується Усик

Аналіз зроблений на основі відео тренувань українця, які в інстаграм виклав його тренер із функціональної та силової підготовки Якуб Хицький. В першу чергу кидається в очі постійна рухливість Олександра.

Він майже ніколи не рухається повільно та демонструє вибухову концентричну фазу при силових вправах. Мова про жим лежачи, вправи зі штангою, присідання на одній нозі та станову тягу з трап-грифом.

В останньому випадку Усик застосовує пристрій, який відстежує швидкість підйому. Для силових тренувань Олександр використовує гирі та гімнастичні кільця. Якщо центр тяжіння гирі зміщений, це дозволяє робити більш динамічні рухи.



Олександр Усик залишається непереможним боксером на професійному рівні / фото Getty Images

У свою чергу гімнастичні кільця розвивають відчуття положення тіла та його руху, а також дають змогу суглобам правильно рухатися. Це знижує травматизм та дає змогу тілу рухатися по різним траєкторіям.

Нетрадиційні вправи Усика

Під час тренувань Усик робить тягу в кільцях однією рукою, жим гирі – іншою. Також в його програмі є і вправа з еластичними стрічками, планка "Копенгаген" та прийом landmine rainbow, який тренує бокові випади з гирею

Також Хицький включає в тренувальну програму безліч пліометричних вправ. Це рухи, завдяки яким м'яз швидко розтягується, а потім різко скорочується. Мета цих вправ – розвинути потужність та зміцнити сухожилля і зв'язки.

Як Усик тренується перед боєм проти Дюбуа: дивитися відео

Усик виконує віджимання з еспандером і ловить медіцінбол із подальшим ударом по підлозі в дузі. Також цікавою є вправа, в якій Усик перебуває в нижній позиції болгарського спліт-присідання і здійснює коливальні рухи в різних напрямках на передній нозі.

В кінцевій амплітуді вправи м'яз подовжений, тому Усик робить мікрорухи і потім із зусиллям виходить з неї. Результатом є поліпшена рухливість та пружинистість м'язів. Вправа надає впевненості у рухах у глибокій амплітуді.

Бадмінтон та баланс в атлетичній підготовці

Українець вміло балансує між загальною фізичною підготовкою і спеціальною при атлетичних вправах. Тренери розвивають основні якості, такі як швидкість, сила, витривалість, потужність гнучкість, спритність.

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Після цього вводяться інші аспекти, які орієнтовані на спорт. Хицький показав приклади специфічної підготовки Усика від тіньового боксу до тестів на швидкість реакції. Серед незвичних вправ – заняття бадмінтоном.

Нагадаємо. що бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". У цьому поєдинку визначиться абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

Олександру належать всі пояси, окрім IBF, яким він минулого літа поступився на користь переможця бою Дюбуа – Хргович. Ним як раз і став Даніель, який потім провів ефектний захист трофея проти Джошуа.