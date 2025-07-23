Легенда боксу назвав єдиного боксера, з яким не потрібно битись Усику

У суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбувся реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Український чемпіон знищив британського боксера, ставши вдруге "абсолютом" у хевівейті.

Проте на титули Усика залишаються інші претенденти. Баррі Макгіган назвав єдиного боксера, якого має уникати Король хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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З ким не варто битись Усику?

Баррі Макгіган вважає, що Олександру Усик не потрібно битись проти Мозеса Ітауми, якого вже називають "Новим Майком Тайсоном". Тому що британський боксер дуже особливий, він шульга та нокаутує суперників.

Легенда боксу підкреслив, що наразі невідомо щодо витривалості Мозеса Ітаумі у ринзі. Британський боксер ще проводив довгі поєдинки у своїй кар'єрі, тому до цього компоненту є питання.

Я б не хотів бачити Усика в бою з кимось таким швидким, молодим і повним енергії, як Ітаума зараз. Якщо він хоче знову битися з Тайсоном Ф'юрі, нехай. Якщо хоче знову битися з Джошуа, нехай, але не варто затягувати. Не варто битися з молодими левами, що тільки з'являються,

– сказав МакГіган.

Колишній чемпіон світу наголосив, що Мозесу Ітауму треба набратись ще більше досвіду. А вже через рік британський боксер може битись за головні титули у надважкому дивізіоні.

Раніше повідомляли про те, що Тоні Белью висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика проти Мозеса Ітауми. Колишній чемпіон світу заявив, що бокс, це спорт, який не пробачає помилок.