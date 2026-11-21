Олександр Усик розповів про те, як він справляється з роллю батька. Спортсмен чесно зізнався, що не вважає себе абсолютно найкращим татом.

Про це він розповів у інтерв'ю для ютуб-каналу Bet It Drives Show. Себе в ролі батька боксер оцінив на 7 із 10.

Що Усик розповів про себе, як про батька

Усик розповів, що його часто немає вдома, поруч зі своїми дітьми. У нього така робота, що він подовгу їх не баче.

І я інколи сам для себе кажу, що я батько не дуже, тому що я своїх дітей часто не бачу. Утім у мене неймовірна половинка, яка дуже мені допомагає,

– зазначив боксер.

Він додав, що в його дружини Катерини неймовірні слова. Вона завжди йому каже, що головне не кількість, а якість проведеного часу.

Ви знаєте, що діти люблять тата очима матері. Донька дивиться та будує для себе майбутнє, як тато ставиться до мами. І пацани, хлопці, сини теж дивляться та беруть приклад,

– зауважив спортсмен.

За словами Усика, в них є приклад того, як будувати стосунки й у хорошому сенсі, й у поганому. На зауваження, що дружина та діти поставили б йому вищу оцінку за роль батька, український спортсмен сказав, що він просто є самокритичною людиною.

Як Усик описав свої стосунки з дружиною

Окремо Усик розповів і про свої стосунки з дружиною Катериною. Він наголосив, що може з гордістю називати себе "каблуком", "царем усіх каблуків".

Насправді Катерина дуже допомагає чоловіку й у бізнесі. За словами боксера, вона дуже добре розбирається в людях і після першої ж зустрічі може сказати, з ким варто мати справи, а з ким ні.