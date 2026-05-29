Верховен розповів, чи зміг подивитися повтор поєдинку проти Усика після нокауту

23 травня в Єгипті біля пірамід Гізи Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Рефері зупинив поєдинок за секунду до завершення раунду, коли українець затис суперника в кутку.

Перед цим нідерландець побував у нокдауні, хоча до 11-ї трихвилинки мінімально лідирував за очками (94:96, 95:95, 95:95). У коментарі The Ring Верховен зізнався, чи переглядав він цей бій знову.

Чи переглядав Верховен бій проти Усика?

Він переглянув свій драматичний поєдинок проти українця за титул чемпіона світу за версією WBC.

За словами Верховена, розбір бою не став для нього психологічною проблемою, попри важку кінцівку. Боксер загалом задоволений тим, як виконував тактичний план свого тренерського штабу протягом більшої частини протистояння.

Так, я його подивився, мені було не важко це зробити. До останніх 30 секунд 11-го раунду в мене все було нормально. Їх я також переглянув, просто дивився й усе. Я припустився помилки – нарвався на той аперкот. Добре, на цьому все,

– заявив кікбоксер.

Що відбувалося у бою Усик – Верховен?

Ріко Верховен, для якого цей поєдинок став лише другим у професійному боксі, зумів несподівано створити проблеми чемпіону. Він одразу взяв ініціативу у свої руки, активно нав'язував темп бою та вдало користувався своєю перевагою у зрості й розмаху рук.

Однак у чемпіонських раундах почала позначатися втома нідерландця, адже 12-раундовий формат був для нього незвичним після кікбоксингу. У 11-му раунді Усик різко підвищив темп, спочатку відправивши суперника у нокдаун. Верховен зумів піднятися, але українець одразу пішов у наступ, притиснув його до канатів і почав серію точних ударів.

Рефері Майк Лайсон зупинив бій за секунду до кінця 11-го раунду, зафіксувавши перемогу Усика технічним нокаутом.