ШІ спрогнозував переможця бою Усик – Вордлі: хто фаворит

У ніч проти 26 жовтня визначився обов'язковий претендент на бій проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика. У головній події вечора боксу у Лондоні зійшлись Джозеф Паркер та Фабіо Вордлі.

Боксери видали цікаве протистояння, яке тривало неповних 11-ть раундів. У цій трихвилинці Фабіо Вордлі затиснув Джозефа Паркера до канатів та почав безжально товкти суперника. Через декілька секунд такого одностороннього побиття суддя у рингу зупинив бій, сигналізувавши про дострокову перемогу нокаутом британця, інформує 24 Канал.

Вордлі не лише зберіг статус непереможного боксера (20 звитяг, 19 – нокаутом), а й став наступним обов'язковим претендентом на двобій проти Олександра Усика. У світі боксу вже почали обговорювати ймовірність бою Усик – Вордлі.

До прикладу, Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, розповів у коментарі Boxing King Media, що не бачить сенсу у проведенні такого двобою. Цікаво, що ще раніше Красюк був "проти" проведення поєдинку Усика із Даніелем Дюбуа.

"Я публічно висловлюю свою позицію. Я хочу, щоб Усик якомога швидше пішов на пенсію. Я навіть був проти його бою з Дюбуа. Але добре, бій з Дюбуа мав сенс, щоб стати триразовим абсолютом. Але назвіть мені одну – не дві, не три – одну причину битися з Вордлі. З усією повагою до цього хлопця, але я думаю з погляду Усика. Навіть гроші не є причиною, тому що в їхньому бою немає грошей. Якщо тільки не станеться диво, і фокусник не прилетить на гелікоптері з купою грошей і не заплатить, я не знаю, 50 мільйонів Усику", – сказав Красюк.

24 Канал зробив запит штучному інтелекту щодо протистояння Усик – Вордлі. ШІ оцінив шанси обох боксерів на перемогу та виділив фактори для обох бійців. Штучний інтелект оцінює шанси на проведення такого двобою, як дуже високі.

На його думку, Усик уже досяг дуже багато у боксі, тому має величезний багаж досвіду за своєю спиною, зокрема перемоги над топовими суперниками. Також штучний інтелект відзначив техніку, витривалість, швидкість та майстерність українського чемпіона, які можуть йому дозволити контролювати перебіг бою.

Останнім третім аргументом на користь Усика стала недосвідченість суперника. Вордлі ще немає такого обсягу топових боїв на найвищому рівні, як Олександр.

ШІ виділив й позитивні фактори для Фабіо.

Тому у своєму фінальному прогнозі штучний інтелект схиляється у бік Усика – 70 відсотків на перемогу українця. Натомість ШІ дає 30 відсотків на звитягу Вордлі.

При більш позитивному прогнозі шанси Фабіо на перемогу можуть зрости до 35 – 40 відсотків, але наразі ШІ оцінює успіх Вордлі меншим відсотком.

Цікаво, що ветеран боксу Дерек Чісора в інтерв'ю The Sun поділився прогнозом на поєдинок Усик – Вордлі. Британець впевнений у 100-відсотковій перемозі українця.

"Якщо Вордлі вийде в ринг проти Олександра Усика, Фабіо не протримається й трьох раундів – його розіб’ють вщент. Кажу це тому, що добре знаю Олександра та його стиль бою", – заявив Чісора.