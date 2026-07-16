Бунт у роздягальні збірної Франції: зірку ПСЖ показово заткнули під час півфіналу ЧС

У перерві матчу проти Іспанії Усман Дембеле різко висловився у роздягальні. Його слова не знайшли підтримки серед частини партнерів по збірній.

Півфінальна поразка Франції на чемпіонаті світу-2026 залишила після себе не лише спортивне розчарування, а й внутрішню напругу в команді. За інформацією L'Equipe, емоційна промова одного з лідерів збірної викликала неоднозначну реакцію.

Дембеле висловив претензії щодо гри команди

Збірна Франції поступилася Іспанії з рахунком 0:2 та не змогла пробитися до фіналу чемпіонату світу-2026. Уже після першого тайму "триколірні" програвали 0:1, а атмосфера в роздягальні була вкрай напруженою.

Саме під час перерви слово взяв нападник ПСЖ Усман Дембеле. Футболіст звернув увагу на дії команди без м'яча, насамперед на пресинг, який, на його думку, виконувався неузгоджено.

Дембеле наголосив, що гравці недостатньо синхронно вступали у відбір, через що французи дозволяли супернику легко виходити з-під тиску. Форвард сподівався, що його зауваження допоможуть змінити перебіг зустрічі після перерви.

Не всі партнери підтримали промову форварда

Втім, виступ Дембеле сприйняли позитивно далеко не всі футболісти збірної Франції. Частина партнерів залишилася незадоволеною словами нападника.

Деякі гравці вважали, що Дембеле починає відкрито висловлювати претензії лише тоді, коли сам проводить невдалий матч. Саме це, за інформацією джерела, і стало головною причиною негативної реакції на його промову.

У другому таймі французам так і не вдалося переламати хід зустрічі. Іспанія забила ще один м'яч, перемогла з рахунком 2:0 та вийшла до фіналу Мундіалю, тоді як Франція тепер зіграє у матчі за третє місце.