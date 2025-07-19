Майстер шоу та ефектних перфомансів: у яких образах Усик з'являвся на рингу

Олександр Усик за свою кар'єру провів чималу кількість поєдинків. За останні декілька років український чемпіон бився з такими іменитими боксерами, як Ентоні Джошуа, Даніель Дюбуа та Тайсон Ф'юрі.

Король хевівейту відзначався не тільки видовищними перемогами, а й ефектними образами у яких з'являвся на рингу. 24 канал зібрав підбірку виходів українського боксера на бій.

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Як Усик з'являвся на рингу?

Вперше Олександр Усик бився проти Ентоні Джошуа у 2021 році. На ринг український чемпіон з'явився в ефектному образі. Для цього український боксер футуристичний костюм від українського бренду "Jaxet".

Цікаво, що Олександр Усик брав участь у розробці дизайну одягу, у якому вийшов на перший бій проти Ентоні Джошуа. Український боксер для створення костюма надихався космосом.

Костюм Усика на перший бій з Джошуа / Фото Getty Images

Вдруге Олександр Усик зустрівся у реванші з Ентоні Джошуа у 2022 році. На другий бій з британським боксером українець вийшов у тому ж жилеті "Jaxet" та у футболі у жовто-блакитних кольорах з написом "Колір свободи".

Образ Усика на реванш із Джошуа / Фото Getty Images

Потім на шляху Олександра Усика став Даніель Дюбуа. Український боксер зустрівся з молодою британською зіркою у 2023 році.

Олександр Усик цього разу не влаштовував яскравий перфоманс. Король хевівейту з'явився на рингу у футболці зі своїм зображенням, яку зробив український художник.

Вихід Усика на бій з Дюбуа: дивіться відео

Наступним суперником Олександра Усика став епатажний Тайсон Ф'юрі. Український боксер знову довів, що він справжній майстер шоу, затьмаривши "Циганського короля".

На першій бій проти Тайсона Ф'юрі у травні 2024 року Олександр Усик з'явився у ефектному костюмі гетьмана. Український боксер показав, що б'ється не лише за себе, а й за всю країну.

Усик у образі гетьмана вийшов на перший бій з Ф'юрі / Фото Getty Images

Пекельний реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбувся у грудні того ж року. Український чемпіон з'явився на другий бій з "Циганським королем" у не менш ефектному образі.

Олександр Усик вийшов на реванш з Тайсоном Ф'юрі у яскравому костюмі жовто-синього кольору та орнаментом, а також з тюрбаном на голові. Вихід українського чемпіона супроводжувала пісня "Браття" Василя Жадана.

Раніше повідомляли, що Олександр Усик провів битву поглядів з Даніелем Дюбуа перед реваншем. Український чемпіон задавив британського боксера, змусивши суперника першим відвести погляд.