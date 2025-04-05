Український легкоатлет вибачився за сексистські висловлювання щодо жіночого футболу

Український стрибун Вадим Кравчук перепросив за свої слова у бій жіночої спільноти. Відповідний пост він розмістив у своєму інстаграмі.

31 березня Вадим Кравчук підтримав президента Інгульця Олександра Поворознюка, який заявив про своє небажання створювати жіночу команду. Той заявив, що не розуміє жіночий футбол, адже там "крім гарних дівчат нічого немає".

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Кравчук вибачився

Український легкоатлет опублікував пост, у якому перепросив перед жіночою спільною за свої слова, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Вадим Кравчука.

"Хочу вибачитися перед усією жіночою спільнотою. Беру відповідальність за свої слова і ситуацію, яка склалась. Мені дуже прикро, що відбулась така ситуація на рахунок моїх коментарів під постом Суспільне Спорт, які згодом я видалив. Прошу вибачення перед усіма жінками.

Будь-які слова будуть звучати, як виправдання, але моя думка полягала в тому, що зараз важко зрівняти чоловічий футбол та жіночий адже більшість чоловіків не мають змоги брати участь у змаганнях та тренуваннях, бо захищають нашу країну. При цьому жінки вимушені брати на себе більшість чоловічої роботи при нинішніх реаліях. Я не є сексистом. І мені прикро, що я помилився у донесенні думки і був різким", – написав спортсмен.

Відзначимо, що Вадим Кравчук – учасник цьогорічного Євро з легкої атлетики у приміщенні. На змаганнях в Апелдорні він не подолав кваліфікацію.