На Всесвітніх іграх-2025 в другий змагальний день відбувся турнір каратистів серед чоловіків. У ваговій категорії до 84 кілограмів Україну представляв Валерій Чоботар.

На груповому етапі українець Валерій Чоботар провів поєдинок проти "нейтрального" росіянина Едуарда Гаспаряна. Каратист з Чернівців не залишив шансів представнику країни-агресорки, пише 24 Канал.

Як українець Чоботар переміг "нейтрала" з Росії?

Валерію довелося провести майстер-клас ведення перемовин з росіянами. Українець знищив "нейтрала" 3-бальним ура-маваші в голову. Майстерність капітана збірної України оцінили вболівальники. Відео з ефектним ударом завірусилося в мережі.

Відео удару в голову росіянина

У підсумку Валерій Чоботар здобув перемогу над каратистом з російським паспортом з рахунком 4:0. На жаль, наш капітан не зумів подолати груповий раунд. Українець поступився в сутичках представникам Японії та Китаю, вибувши зі змагань.

Зазначимо, що золоту медаль для України у ваговій категорії понад 84 кілограми на Всесвітніх іграх-2025 здобув Різван Талібов. У фінальній сутичці він переміг хорвата Анджело Квешича (4:0). У перший день Ігор срібну медаль завоювала Анжеліка Терлюга, яка повернулася до змагань після народження дитини.

