Останній матч Лобановського: у мережі показали стан арени, де Метр провів фінальну гру у житті

24 роки тому, 7 травня 2002-ого, сталася страшна подія для українського футболу. Просто під час матчу Динамо із запорізьким Металургом переніс інсульт легендарний наставник киян Валерій Лобановський.

Метр так і не прийшов до тями після операції і помер 13 травня, у день народження його рідного Динамо. У Запоріжжі звернули увагу на те, як виглядає стадіон, на якому Лобановський востаннє у житті сів на тренерську лаву, пише zprz.city.

Що сталося із Лобановським 7 травня 2002 року?

Динамо у сезоні 2001/2002 вперше з часу проведення дебютного чемпіонату України у 1992 році ризикувало втратити чемпіонство. Матч із Металургом у Запоріжжі був дуже важливим з турнірної точки зору, тоді це була четверта команда Вищої ліги. Валерій Лобановський, попри проблеми зі здоров'ям в останні роки, не шкодував себе і керував командою особисто.

Як пише Вікіпедія, під час гри Лобановському стало зле, просто з місця на тренерській лаві його забрала карета швидкої допомоги. Метру діагностували інсульт, була проведена операція, лікарі оцінювали стан як критичний. Була примарна надія, що йому вдасться прийти до тями і повернутися до роботи, але вона розтанула 13 травня. У день заснування Динамо найвеличніший тренер в історії України помер.

Динамо згодом таки перервало серію чемпіонств, вперше поступившись донецькому Шахтарю.

Як виглядає стадіон Торпедо, де востаннє тренував Лобановський?

Нинішнє покоління вболівальників у Запоріжжі звикло до "Славутич-Арени", але раніше домашнім стадіоном Металурга був "Торпедо", також відомий як стадіон ЗАЗ, адже він був побудований для автомобільного заводу.

Через 24 роки після матчу Металурга з Динамо арену дуже важко впізнати і ще складніше повірити, що тут могли проводити матчі не лише Вищої ліги, але і єврокубків. Відвідувачів зустрічають страшні помальовані графіті паркани і іржаві конструкції табло та системи освітлення.



Стадіон "Торпедо" у Запоріжжі / фото zprz.city

"Торпедо" почав занепадати у 2006 році, коли відкрили "Славутич-Арену". Зараз він залишився хіба що як пам'ятник іншій епосі українського футболу, яку ми назавжди втратили зі смертю Валерія Лобановського.