Пішов з життя відомий український шахіст та тренер Валерій Тельман. Талановитий педагог виховав цілу плеяду міжнародних гросмейстерів та майстрів.

Валерій Тельман пішов у засвіти 28 липня у віці 80 років. Це велика втрата для української шахової спільноти, пише 24 Канал з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.

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Що відомо про українського шахового тренера Валерія Тельмана?

Валерій Тельман народився 2 липня 1945 року у Херсоні. Усе своє життя він присвятив улюбленим шахам. Валерій Михайлович мав звання майстер спорту з шахів СРСР та України.

Фахівець працював старшим тренером-викладачем Херсонської ДЮСШ з шахів та шашок. Очолював юнацькі та жіночі збірні України з шахів. Серед його вихованців міжнародні гросмейстери: Наталія Жукова (дворазова чемпіонка Європи), Інна Гапоненко (переможниця шахової Олімпіади та командного Євро), Анна Борсук та Сергій Овсієвич.

Талановитий фахівець мав звання заслужений тренер України з шахів. Вихованці відзначали Валерія Михайловича, як "мудрого наставника та людину з великим серцем і тонким почуттям гумору".

Раніше повідомлялося про втрату однієї з найсильніших шахісток світу Лідії Семенової. Видатній українській чемпіонці було 73 роки.