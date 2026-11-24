Посол України у Великій Британії Валерій Залужний став почесним президентом Національної федерації самбо України.

23 листопада відбулася позачергова конференція Національної федерації самбо України. На ній було розглянуто два питання – обрання почесного президента і затвердження оновленого складу Наглядової ради, інформує федерація.

До наглядової ради увійшов Сергій Шаптала

Почесним президентом одноголосно затвердили Валерія Залужного. З 2021 до 2024 року він був Головнокомандувачем ЗСУ і має звання Героя України.

Залужний також очолив Наглядову раду, до якої увійшли:

Сергій Шаптала – Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ;

Володимир Коваль – директор БФ "Варта Країни", генерал-майор ЗСУ;

Олександр Саєнко – віцепрезидент Асоціації платників податків України, державний і політичний діяч, заслужений юрист України, міністр Кабінету Міністрів (2016 – 2019);

Тарас Рокошевський – український підприємець і громадський діяч, засновник компанії "Roboneers" і "ТІМА груп", а також ГО "Stay Safe UA";

Василь Фелик – ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, заслужений юрист України.

Президентом Національної федерації самбо України є Вадим Рогач.

Нагадаємо, напередодні Федерація біатлону України отримала президента на наступні 4 роки. Президентом ФБУ залишився Іван Крулько.