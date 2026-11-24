24 листопада, 13:51
Залужний став президентом спортивної федерації в Україні
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний став почесним президентом Національної федерації самбо України.
23 листопада відбулася позачергова конференція Національної федерації самбо України. На ній було розглянуто два питання – обрання почесного президента і затвердження оновленого складу Наглядової ради, інформує федерація.
До наглядової ради увійшов Сергій Шаптала
Почесним президентом одноголосно затвердили Валерія Залужного. З 2021 до 2024 року він був Головнокомандувачем ЗСУ і має звання Героя України.
Залужний також очолив Наглядову раду, до якої увійшли:
- Сергій Шаптала – Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ;
- Володимир Коваль – директор БФ "Варта Країни", генерал-майор ЗСУ;
- Олександр Саєнко – віцепрезидент Асоціації платників податків України, державний і політичний діяч, заслужений юрист України, міністр Кабінету Міністрів (2016 – 2019);
- Тарас Рокошевський – український підприємець і громадський діяч, засновник компанії "Roboneers" і "ТІМА груп", а також ГО "Stay Safe UA";
- Василь Фелик – ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, заслужений юрист України.
- Президентом Національної федерації самбо України є Вадим Рогач.
Нагадаємо, напередодні Федерація біатлону України отримала президента на наступні 4 роки. Президентом ФБУ залишився Іван Крулько.