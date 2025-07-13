Бразильський боксер вийшов на ринг під російську пісню і зізнався у любові Росії

Бразильський боксер Вальтер Вокер на турнірі UFC вийшов під російську пісню "Матушка Земля". Він здобув перемогу і зізнався у любові до Росії.

Бразильський боєць важкої ваги UFC Вальтер Вокер опинився в центрі уваги після яскравої перемоги на турнірі в Нешвіллі, що спричинила хвилю обговорень у ЗМІ та соцмережах. Все почалося ще до самого бою, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Скандальне зізнання бразильця

Вихід Вокера в октагон супроводжувався несподіваним музичним вибором, а саме композицією "Матушка Земля", яка добре знайома російській аудиторії. Після бою Вокер звернувся до публіки російською мовою, заявивши, що вважає Росію своїм домом.

Як стало відомо, боєць живе в Росії вже шість років, одружений із громадянкою РФ та виховує доньку. Тренується він у Підмосков’ї, де, за його словами, відчуває душевний спокій і стабільність. Вибір пісні пояснив просто: її виконує його дочка, і вона надихає його перед кожним поєдинком.

Вокер переміг у першому раунді, використавши рідкісний больовий прийом на п’яту. Це вже третя поспіль перемога в стартових хвилинах поєдинку.

У своїх подальших коментарях Вокер наголосив, що знайшов у Росії родину, спокій і нові сенси, а свою подальшу спортивну кар’єру пов’язує саме з цією країною. У Бразилії така позиція викликала неоднозначну реакцію, адже дехто звинуватив його у зраді батьківщини.