Футбольне джерсі під кожного суперника: Василь Іванчук підкорює шахову Олімпіаду своїм стилем

Василь Іванчук перетворив свої виходи на шахову Олімпіаду-2026 на справжнє футбольне шоу. Український гросмейстер обирає для кожного раунду нове футбольне джерсі.

46-та Всесвітня шахова Олімпіада триває у Самарканді з 15 до 28 вересня. Український ветеран Василь Іванчук привертає увагу не лише результатами партій, а й своїм незвичним гардеробом, пише "Суспільне Спорт".

Іванчук змінює футболки від туру до туру

У другому турі Іванчук зіграв у білій футболці з українською символікою, однак уже наступного дня здивував яскравим вибором. На партію третього раунду 57-річний гросмейстер вийшов у жовтій футболці з іменем бразильської футбольної зірки Неймара.

Перед четвертим туром шахіст обрав джерсі Трабзонспора. Саме за турецький клуб виступають українці Руслан Маліновський та Арсеній Батагов.

У п'ятому та шостому турах Іванчук двічі з'явився за шахівницею у футболці Манчестер Юнайтед. В одному з інтерв'ю під час Олімпіади українець розповів, що підтримує чимало футбольних клубів, а його симпатії залежать від країни.

Залежить від країни. Мені подобається Манчестер Юнайтед, в Іспанії – Бетіс. В Туреччині – Трабзонспор, що напередодні переміг Галатасарай із рахунком 4:0,

– розповів Іванчук.

Цікаво, що в чемпіонаті України шахіст уболіває за донецький Шахтар. Однак футболку "гірників" на цій Олімпіаді він поки не одягав. На запитання, чи з'явиться в ній, Іванчук відповів: "Не знаю, побачимо".

Який результат Іванчука на Олімпіаді

Після шести турів чоловіча збірна України має вісім очок і посідає 32-ге місце в турнірній таблиці. Команда перемогла Зімбабве, Естонію, Словаччину та Чорногорію, але поступилася США і Болгарії.

Іванчук провів п'ять партій – у першому турі він не грав. Українець ще не здобував перемог: двічі поступився та тричі зіграв унічию, набравши 1,5 очка.

Наступний матч Україна проведе 23 вересня проти Індонезії.