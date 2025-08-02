У суботу, 2 серпня, продовжився перший тур УПЛ 2025/2026. В одному з матчів рівненський Верес вдома приймав київське Динамо.

"Біло-сині" розпочинають сезон у статусі чинного чемпіона України. Верес є одним з бойових колективів в елітному дивізіоні країни, тому на киян очікував доволі важкий матч, повідомляє 24 канал.

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Передматчевий розклад

Динамо розпочало сезон з кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/2026. "Біло-сині" встигли зіграти два матчі проти мальтійського Хамрун Спартанс у головному європейському турнірі.

Олександр Шовковський вирішив провести ротацію, аби дати відпочити тим гравцям, які грали у Лізі чемпіонів. Для Вереса матч проти чинного чемпіона України став першим офіційним у новому сезоні.

Верес – Динамо 0:1

Голи: Шапаренко, 14

Верес активно розпочав матч проти Динамо, намагаючись забити швидкий гол та створили декілька небезпечних моментів. Проте "біло-сині" змогли відбитись від навали рівненців у першій хвилини гри.

А вже на 14-й хвилині чинний чемпіон України повів у рахунку. Нападник Владислав Ванат обробив м'яч у штрафному майданчику після передачі Андрія Ярмоленка та віддав розкішний асист на Миколу Шапаренка.

Гол Шапаренка у ворота Вереса:

Другий тайм розпочався за подібним сценарієм. Верес знову мав чудову нагоду, аби забити у ворота Динамо та зрівняти рахунок. Цього разу "біло-синіх" врятував воротар Руслан Нещерет.

Команди продовжували створювати небезпеку біля воріт одне одного. Проте забити жодному з колективів не вдалось. Матч завершився перемогою Динамо з рахунком 1:0.