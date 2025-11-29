Верес відібрав очки у бойовому матчі у Карпат

У суботу, 29 листопада, рівненський Верес приймав львівські Карпати у рамках 14 туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону 2025 – 2026. На жаль, бойовий поєдинок не подарував уболівальникам забитих голів.

Це був четвертий лобовий поєдинок між Вересом і Карпатами. Команди розписали вже третю очну нульову мирову, інформує 24 Канал.

Як закінчився матч Верес – Карпати?

У першому таймі львів'яни більше контролювали м'яч, завдавши чотири удари у сторону господарів. Однак жоден із них не був у площину. Більшу частину у свій актив записав капітан "левів" Мірошниченко. Рівняни створили момент після невдалого виходу із оборони в атаку "зелено-білих".

На перерву команди пішли при нульовому рахунку на табло стадіону "Авангард".

У другій половині зустрічі гості зі Львова створили вдвічі більше. Одразу декілька небезпечних прострілів могли завершуватись голом. Підопічних Лупашка завжди чогось бракувало. То у зоні 11 метрів не було жодного гравця на добиванні, то захисник Вереса блокував постріл гравця Карпат, то ще чогось.

Наприкінці матчу героєм для господарів став голкіпер Горох, який спершу потягнув удар Федора, а потім впорався із добиванням Сича.

На останніх хвилинах поєдинку львів'яни майже усією командою висіли на воротах "червоно-чорних". Однак прошити воротаря Вереса не зуміли.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию у Рівному. Голів фанати не побачили, а от боротьби на жовтих карток не бракувало. Карпатам знову не вдалось забити у гостях у Вереса.

Верес – Карпати 0:0

14-й тур УПЛ наразі не щедрий на голи. За три матчі на усіх було забито лише один м'яч.

Як змінились позиції команди у таблиці УПЛ?

Львівський клуб наразі зберіг за собою 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ 2025 – 2026, набравши 19 балів. Натомість Верес "дихає у спину" львів'янам – 10-та сходинка та 18 очок.

Слід відзначити, що рівняни продовжили свою безпрограшну серію до семи матчів.