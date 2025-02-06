Промоутер Усика відповів, чи відбудеться бій з відомим боксером

Український промоутер Олександр Красюк прокоментував можливість проведення бою з Мозесом Ітаумою. Він відповів, чи відбудеться протистояння.

В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.

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Чи відбудеться бій Усика та Ітауми

Красюк сказав, що цей бій не відбудеться і вони навіть не розглядають такий варіант, пише 24 канал з посиланням на Boxing King Media.

Не думаю, що це реальний поєдинок. Я поважаю Ітауму та його досягнення на професійному рингу, але він не готовий битися з Олександром,

– зазначив Олександр Красюк.

Він також додав, що Мозес – неймовірно талановитий боксер і є майбутнім цього виду спорту. У найближчі пару років він правитиме дивізіоном.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик може зійтися у реванші з Даніелем Дюбуа. Українець дав згоду на цей бій, однак поки невідомо, чи він відбудеться.