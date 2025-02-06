Промоутер Усика відповів, чи відбудеться бій з відомим боксером
- Промоутер Олександр Красюк заявив, що бій між Олександром Усиком і Мозесом Ітаумою не відбудеться, оскільки Ітаума не готовий до такого поєдинку.
- Усик може провести реваншний бій з Даніелем Дюбуа, але його проведення ще не підтверджено.
Український промоутер Олександр Красюк прокоментував можливість проведення бою з Мозесом Ітаумою. Він відповів, чи відбудеться протистояння.
В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.
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Чи відбудеться бій Усика та Ітауми
Красюк сказав, що цей бій не відбудеться і вони навіть не розглядають такий варіант, пише 24 канал з посиланням на Boxing King Media.
Не думаю, що це реальний поєдинок. Я поважаю Ітауму та його досягнення на професійному рингу, але він не готовий битися з Олександром,
– зазначив Олександр Красюк.
Він також додав, що Мозес – неймовірно талановитий боксер і є майбутнім цього виду спорту. У найближчі пару років він правитиме дивізіоном.
Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик може зійтися у реванші з Даніелем Дюбуа. Українець дав згоду на цей бій, однак поки невідомо, чи він відбудеться.