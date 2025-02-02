"Можливість для нас": промоутер Усика про бій з Кличком

Український промоутер Олександр Красюк висловився про бій Олександра Усика і Володимира Кличка. Він вважає, що протистояння боксерів може відбутися.

В мережі з'явилася інформація, що Володимир Кличко у 2025 році повернеться на ринг. Йому вже починають приписувати майбутніх суперників.

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Чи відбудеться бій Усика і Кличка

Красюк сказав, що Усик не готовий завершити кар'єру, ми не знаємо, що буде далі. Багато чого залежатиме від результату бою Дюбуа – Паркер, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.

Ми також чули, що Володимир Кличко може повернутися, бо хоче побити рекорд Джорджа Формана. Ніякого рішення немає, це просто мрія, план, думка. Але це також можливість і варіант для нас,

– розповів Олександр Красюк.

Відзначимо, що у разі повернення Володимира Кличка на ринг очікувалося, що він зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі, однак той завершив кар'єру. Український боксер також може протистояти Даніелю Дюбуа.