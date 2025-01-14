Боксер, з яким мав битися Ломаченко, оцінив можливість проведення їхнього поєдинку

Американський боксер Шакур Стівенсон оцінив можливість проведення бою з Василем Ломаченком. Він сумнівається, що протистояння з українцем відбудеться.

В мережі неодноразово обговорювали, що наступним суперником Василя Ломаченка може стати Шакур Стівенсон. Однак українець досі не визначився, чи планує продовжувати кар'єру.

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Чи відбудеться бій Стівенсона та Ломаченка

Шакур не впевнений, що бій з українцем відбудеться. Він гадає, що Василь боїться, пише 24 канал з посиланням на Fight News.

Свого часу я спарингував з ним. Мені здається, що з того часу він мене боїться. Чи стане Top Rank проблемою на шляху організації цього бою? Так, вони однозначно теж стануть на шляху, тож я навряд чи сподіваюся на цей поєдинок,

– сказав Шакур Стівенсон.

Однак він надіється, що Туркі Аль аш-Шейх зможе організувати йому бій з Василем Ломаченком.

Відзначимо, що останній бій українського боксера відбувся у травні 2024 року. Тоді він нокаутом здолав австралійця Джорджа Камбососа.