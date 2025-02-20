Перший гол у 2025 році: Мессі забив ефектний м'яч та приніс Інтеру перемогу в Кубку чемпіонів

Аргентинський форвард продовжує залишатися головною ударною силою Інтера Маямі. Мессі вже встиг забити у новому сезоні місцевого аналога Ліги чемпіонів.

На початку лютого у Північній Америці стартував новий Кубок чемпіонів КОНКАКАФ, що є аналогом європейської Ліги чемпіонів. На середу, 19 лютого, був запланований старт у турнірі Інтера Маямі, повідомляє 24 Канал.

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Лео тащить

Команда Ліонеля Мессі почала свій шлях з 1/16 фіналу, де їй в суперники випав фіналіст US Open Cup Спортинг Канзас-Сіті. Гра видалась непростою для "чапель", опонент дав їм завдати лише одного удару в ствір.

Проте його вистачило Інтеру, щоб відсвяткувати мінімальну перемогу. Єдиний гол на початку другого тайму організували експартнери по Барселоні Серхіо Бускетс та Ліонель Мессі.

Відео голу Мессі:

Перший віддав асист, тоді як аргентинець накрутив оборонця Спортинга та влучно пробив у дальній кут. Для Ліонеля це перший гол в офіційних матчах у 2025 році.

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Це вже 22-ий рік поспіль, як Мессі забиває на офіційному рівні. Матч-відповідь між Інтером та Спортингом відбудеться 26 лютого. Переможець пари вийде в 1/8 фіналу, де протистоятиме Кевальєру з Ямайки.