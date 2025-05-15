Українського футболіста забрали з поля на ношах у фіналі Кубка Туреччини: відео

У середу, 14 травня, відбувся фінал Кубка Туреччини 2024/2025. Трабзонспор у вирішальній грі турніру зіграв проти Галатсарая.

"Джімбоми" розгромили "чорноморських штормів" з рахунком 3:0. Проте кубковий поєдинок запам'ятався моторошним епізодом за участі українського футболіста Арсенія Батагова, повідомляє 24 канал.

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Що трапилось з Батаговим

Арсеній Батагов та Олександр Зубков розпочали матч проти Галатасарая в стартовому складі Трабзонспора. Проте перший вимушено покинув поле.

Батагов зазнав ушкодження під час боротьби з Віктором Осімхеном. У підсумку українського захисника винесли з поля на ношах.

Батагова винесли з поля на ношах: дивіться відео

Олександр Зубков повністю відіграв матч, але гольовими діями не відзначився. Ще один українець з Трабзонспора Данило Сікан взагалі не вишйов.

У поточній кампанії Арсеній Батагов зіграв у 23 матчах за Трабзонспор в офіційних турнірах. На рахунку українськог захисника два забитих м'ячі та один асист.