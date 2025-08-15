Після вильоту Динамо від Пафосу у кваліфікації Ліги чемпіонів майбутнє Олександра Шовковського на посаді головного тренера опинилося під загрозою. У клубі невдоволені не лише результатом, а й прагматичним стилем гри команди.

Після вильоту Динамо з кваліфікації Ліги чемпіонів у мережі почали активно обговорювати можливу відставку Олександра Шовковського. 24 Канал звернувся до штучного інтелекту, який оцінив ймовірність звільнення тренера після провалу.

Який прогноз ШІ щодо звільнення Шовковського?

Штучний інтелект вважає, що станом на серпень 2025 року питання майбутнього Олександра Шовковського на посаді головного тренера Динамо виглядає доволі напруженим.

Посилаючись на ЗМІ штучний інтелект припускає, що поразка від Пафосу – це серйозний удар для клубу, і керівництво найближчим часом може вже визначитися, чи залишиться наставник на посаді.

Ще у травні повідомлялося, що попри задовільні результати, у клубі були незадоволені прагматичним, не надто видовищним стилем гри, і в разі проблем із результатом – Шовковського можуть замінити.

Умовно шанси на відставку можна оцінити так: якщо провал у єврокубках поєднується зі слабкою грою, то ймовірність заміни СаШо становить близько 50 – 60 %. Якщо ж поразка в Європі компенсується чемпіонським титулом в Україні, то ризик значно нижчий, а саме 20 – 30 %. У разі перемоги в чемпіонаті та помітного прогресу в грі шанс залишитися зростає до 80 – 90 %.

Таким чином, головними факторами, які можуть вплинути на рішення Ігоря Суркіса та керівництва клубу, залишаються виступ у єврокубках і стиль гри, який нині не всіх задовольняє.

