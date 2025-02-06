Майже рік без футболу: клуб Серії А планує підписати ексгравця збірної України

Колишній гравець Шахтаря та збірної України Віктор Коваленко через постійні травми ніяк не може повернутися на свій рівень. З літа 2024 року футболіст перебуває у пошуках команди.

Трансферне вікно у провідних чемпіонатах Європи зачинилося 3 лютого. Проте клуби мають можливість підписувати вільних агентів, пише 24 Канал.

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Коваленко може повернутися в Емполі

У такому статусі із серпня минулого року перебуває Віктор Коваленко. 28-річний півзахисник планує продовжити кар'єру в італійському чемпіонаті, а тому відхиляв інші варіанти.

За інформацією турецького журналіста Ертана Сузгуна, Емполі зробив пропозицію Коваленку. Раніше Віктор вже виступав на орендних засадах за "синіх". Тоді його контракт належав Аталанті.

У сезоні-2023/24 Коваленко зіграв за Емполі 17 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист. Особливо пам'ятним був м'яч забитий у ворота Наполі. Тоді гол українського хавбека приніс Емполі мінімальну перемогу.

Довідка. У сезоні-2024/25 Емполі після 23-х матчів займає 16-ту позицію. Від зони вильоту "синіх" віддаляє лише один бал.

Також на Коваленка претендують кілька турецьких клубів. Однак джерело не конкретизував наявну інформацію.

Зазначимо, що востаннє Коваленко виходив на поле 28 квітня 2024 року у матчі проти Аталанти (0:2). З того часу футболіст знаходиться без ігрової практики. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 1,2 мільйона євро.