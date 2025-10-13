Динамо завжди збирало найкращих футболістів з СРСР. Київський клуб зберіг подібну тенденцію й після розпаду Радянського союзу.

Віктор Леоненко перебрався в столичний клуб з Росії у вже незалежну Україну. 24 канал розповідає, що відомо про легенду "біло-синіх", де він зараз та чим займається.

Яким чином склалася кар'єра Леоненка?

Як йдеться в статті на Вікіпедії, Віктор Леоненко народився 5 жовтня 1969 року у Тюмені. Першим клубом у професійній кар'єрі футболіста у 1988 році став місцевий Геолог, де він провів 3 сезони.

Леоненко в Динамо / Фото київського клубу

У 1991 – 1992 роках Леоненко виступав за московське Динамо. У тому ж 1992 році він перейшов у київське Динамо, в якому виступав протягом шести сезонів. У Києві Леоненко став одним з ключових гравців "біло-синіх".

Що Леоненко виграв з Динамо? Віктор Леоненко у складі Динамо став чотириразовим чемпіоном України (1993 – 1996 роки). Окрім того, футболіст разом з "біло-синіми" двічі завоював національний Кубок (1993, 1996).

Віктор Леоненко відзначався не тільки чудовою грою, а й свавільним характером і зухвалою поведінкою. Окрім того, футболіст порушував спортивний режим.

Олег Лужний у своїй книзі "Без компромісів" згадував Віктора Леоненка. Колишній захисник Динамо писав, що Леоненко відзначався егоцентризмом, а також називав себе "татком" після перемоги над Спартаком у Лізі чемпіонів 1994/1995 (3:2), де він забив два голи.

Динамо – Спартак: дивіться відео

Леоненко в інтерв'ю Blik.ua висловився про автобіографію Лужного. Зокрема, він прокоментував рядки ексодноклубника про себе.

Не розумію, навіщо Лужний про це говорить. Не тільки ж мені дали квартиру. Наді мною жив Веремеєв, у сусідньому під'їзді – Шаран, Дем'яненко, Яковенко, Цвейба, адміністратор команди. Лужний їм не хоче поставити питання? Це сьогодні квартиру можна не давати, футболісти з нинішніми зарплатами можуть їх купити, причому – за кордоном. Я ж не сам відібрав квартиру у президентів, мені її заслужено дали,

– сказав Леоненко.

Відзначимо, що Віктор Леоненко також мав напружені стосунки з Йожефом Сабо, а після приходу Андрія Шевченка відійшов на другий план в Динамо. Згодом його перевали у Динамо-2 та Динамо-3 (резервні команди київського клубу).

У 1998 році Леоненко перейшов в київське ЦСКА. У 2001 році він приєднався до ужгородського Закарпаття, де завершив футбольну кар'єру після першої половини сезону 2001/2002.

Варто загдати, що після приїзду в Динамо у 1992 році Віктор Леоненко змінив своє громадянство – з російського на українське. У збірній України форвард виступав з 1992 по 1996 рік, відзначившись 6 голами у 14 матчах.

Як Леоненко вляпався у скандал через форму збірної України?

Напередодні Євро-2020 була представлена нова форма збірної України з мапою країни. На футболці були зображені контури нашої деражави разом з тимчасово окупованим Кримом.

Спочатку Віктор Леонеко дав коментар росЗМІ, заявивши, що це ідея "потворних політиків". Згодом ексфутболіст дав коментар "Трибуні" стосовно власних висловлювань.

Там все просто – це чергова тупість наших політиків. Мене цікавить, як буде наша збірна грати. А що там малюють або не малюють... Якщо від цього будуть краще грати, то добре. Ось і вся відповідь. Мені не подобається те, що політики у****щні лізуть у професійний спорт. Ось так от з матом і напиши, якщо можеш,

– сказав Леоненко.

Пізніше Леоненко перепросив за свої слова стосовно форми збірної України на Євро-2020.

"Я підтримую цілісність України і вболіватиму за збірну на чемпіонаті Європи-2020. Футболка національної команди - символ для всіх уболівальників. Упевнений, що команда Андрія Шевченка націлена на перемогу і така форма буде надихати", – висловився ексфутболіст.

Як Леоненка вигнали з "Футболу"?

Після завершення кар'єри гравця Віктор Леоненко вирішив покинути футбол, коли деякі його колишні партнери стали тренерами. Екснападник Динамо та збірної України став експертом на телебаченні.

Леоненко у програмі "Великий футбол" / Фото footballtvua

Віктор Леоненко працював на 2+2, звідки його звільнили у 2013 році. Як розповідав ексфутболіст, з ним припинили співпрацю через його висловлювання на адресу президента Шахтаря Ріната Ахметова, заявивши, що "гірники" все можуть купити.

Потім Леоненко став постійним учасником програми "Великий футбол" на телеканалі "Футбол" разом з Олександром Денисовим. Проте у 2022 році Леоненка знову звільнили.

Леоненко говорив про те, що російські спортсмені, ні в чому не винні, оскільки, у їх країні можна отримати тюремний термін за критику у бік влади.

Всі його вислови в інтерв’ю – це лише його позиція. На тлі "zігуючих" спортсменів з Росії виправдовувати їх мовчазну позицію – це за межею цинізму. Канал "Футбол" після цього інтерв’ю закінчив співпрацю з Віктором Леоненком,

– пояснив Денисов.

Відзначимо, що 22 липня 2022 року телеканал "Футбол" припинив мовлення. Причина у тому, що Рінат Ахметов оголосив про припинення діяльності "Медіа Груп Україна" через закон про деоліграхізацію.

Де зараз та чим займається Леоненко?