Перемовини розпочато: Циганков може возз'єднатися з партнерами по збірній у європейському клубі

Віктор Циганков з січня 2023 року виступає в іспанській Жироні. Вже цього літа він може змінити клубну прописку.

Інтерес до вінгера каталонців проявляють декілька клубів. Напередодні один з них перейшов від зацікавленості до конкретних дій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Taka Gazete.

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Хто хоче підписати Циганкова

За інформацією турецького видання, Віктора Циганкова хоче придбати Трабзонспор. "Синьо-бордові" вже розпочали офіційні перемовини щодо трансферу українського гравця.

Зазначається, що сторони можуть домовитися про оренду з правом викупу. Щоправда, потенційною перешкодою переходу називається місце народження футболіста – Ізраїль, через що частина фанатів може не прийняти гравця збірної України.

Зазначимо, що в сезоні-2024/2025 Віктор Циганков провів 32 матчі на клубному рівні. В них він забив два голи та віддав п'ять результативних передач.

До слова. У Трабзонпорі вже виступають три українські футболісти – Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан. Також була інформація, що турецький клуб зацікавлений у підписанні Тараса Михавка з київського Динамо й Артема Бондаренка з донецького Шахтаря.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про інтерес до Віктора Циганкова з Англії. За ним стежать три клуби з АПЛ.