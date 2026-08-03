Відомий іспанський клуб поставив ультиматум Циганкову

Віктор Циганков може змінити клуб уже цього літа, але для цього йому доведеться піти на серйозний крок. Іспанська Сельта готова розпочати переговори, якщо футболіст погодиться на зменшення зарплати.

Інтерес до українського вінгера після вильоту Жирони до Сегунди не згасає. Водночас фінансові нюанси можуть стати головною перешкодою для потенційного трансферу 28-річного футболіста, передає 24 Канал.

Сельта зацікавлена, але є важлива умова

Іспанська Сельта уважно стежить за ситуацією навколо Віктора Циганкова та вже зверталася щодо можливості його переходу. Клуб із Віго бачить українця одним із варіантів для посилення складу перед новим сезоном.

Втім, реалізувати трансфер буде непросто. Основною проблемою є висока зарплата українського вінгера, яку він отримує в Жироні, а також значна сума потенційного трансферу.

За інформацією іспанського журналіста Дієго Отеро, єдиним реалістичним сценарієм для переходу може стати готовність Циганкова суттєво знизити свої фінансові вимоги. Лише за таких умов Сельта зможе серйозно працювати над оформленням угоди.

️Uno de ellos es Viktor Tsygankov.



El Celta realizó un sondeo sobre las condiciones del ucraniano, recién descendido con el Girona.



Su salario y precio de salida hacen que sea muy improbable.



Única opción es que Girona y jugador pacten un precio muy bajo. pic.twitter.com/w9K6Vag4Gc — Diego Otero (@diegootero22_) July 31, 2026

При цьому пріоритетною трансферною ціллю клубу залишається 22-річний вінгер Фер Лопес, який минулий сезон провів у команді на правах оренди з Вулвергемптона. Якщо цей варіант не вдасться реалізувати, увага Сельти може повністю переключитися на українця.

Чому трансфер Циганкова залишається складним

Раніше повідомлялося, що сам Віктор Циганков повідомив керівництво Жирони про бажання залишити клуб після його вильоту з Ла Ліги. Українець не хоче проводити наступний сезон у Сегунді та розраховує продовжити кар'єру на найвищому рівні.

Однак контракт футболіста з каталонцями діє до літа 2027 року, тому клуб не має наміру продавати одного зі своїх лідерів за заниженою ціною. За даними іспанських ЗМІ, Жирона готова розглядати лише пропозиції, близькі до суми відступних, яка становить приблизно 25 мільйонів євро.

Додатково переговори ускладнює той факт, що Жироні належить лише 50% прав на гравця. Саме тому клуб зацікавлений отримати максимально можливу суму від продажу.

За час виступів у складі Жирони Циганков провів 119 матчів, у яких забив 20 голів і віддав 23 результативні передачі. Раніше інтерес до українця також приписували Трабзонспору, Аяксу, Еспаньйолу та кільком клубам англійської Прем'єр-ліги.