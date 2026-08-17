Циганков і Ванат влаштували бунт у Жироні: українці відмовилися виходити на поле

Віктор Циганков та Владислав Ванат відмовилися виходити на поле у матчі Жирони проти Леганеса. Українці хочуть залишити клуб.

У першому турі Сегунди каталонці зіграли внічию 1:1. До заявки Жирони потрапили одразу два українці, однак жоден із них так і не з'явився на полі, передає 24 Канал.

Українці проігнорували вказівки тренера

За інформацією журналіста Cadena SER Ніла Соли, Ванат і Циганков відмовилися виконувати вказівки головного тренера Кіке Альвареса та навіть не вийшли на розминку. Сам наставник після гри підтвердив демарш Циганкова.

З ним усе гаразд. Він потрапив до заявки, але не захотів виходити на заміну. Більше мені сказати нічого,

– заявив Альварес.

Під час літнього міжсезоння Циганков жодного разу не виходив на поле у товариських матчах Жирони. Це лише посилило розмови про можливий відхід 28-річного українця.

Циганков і Ванат хочуть трансферу

Як повідомляється, обидва українські футболісти не хочуть продовжувати кар'єру в каталонському клубі та наполягають на трансфері. Найбільший інтерес до Циганкова наразі проявляє Сельта, однак переговори впираються у фінансові вимоги Жирони.

Контракт півзахисника з клубом розрахований до літа 2027 року. Якщо сторони не домовляться про трансфер, уже взимку Циганков зможе підписати попередню угоду з іншим клубом.

Ситуація з Ванатом відрізняється – нападник має контракт із Жироною до червня 2030 року. Каталонці придбали українця в київського Динамо за 20 мільйонів євро.

Поведінка футболістів уже викликала обурення серед уболівальників Жирони. Фанати закликають керівництво жорстко відреагувати на ситуацію та не дозволяти гравцям ставити власні інтереси вище за клуб.