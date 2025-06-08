Англійські клуби зацікавились Циганковим: в одному з них виступає українець

Український вінгер Віктор Циганков близький до зміни клубної прописки. Один з лідерів Жирони зацікавив низку англійських клубів.

Каталонці не проти продати своїх провідних гравців. Натомість клуб планує інвестувати зароблені кошти у підписання молодих футболістів та перебудувати команду, інформує 24 канал із посиланням на AS.

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Які клуби зацікавив Циганков

За наявною інформацією, раніше Віктора Циганкова сватали у Манчестер Юнайтед та Астон Віллу. Наразі у послугах українського вінгера Жирони зацікавлені інші три англійські клуби.

Зацікавленість до Циганкова проявляють Фулхем та Вест Хем. Третій претендент на українського футболіста – Борнмут, де грає український захисник Ілля Забарний.

Вищезазначені клуби ще не робили офіційних пропозицій Жироні щодо трансферу Віктора Циганкова. Каталонці планують заробити на продажі українського вінгера щонайменше 22 мільйонів євро.

До слова. Віктор Циганков перейшов з Динамо у Жирону у січні 2023 року за 5 мільйонів євро. Контракт українського футболіста з "червоно-білими" розрахований до 2027 року.

У сезоні 2024/2025 Віктор Циганков зіграв у 32 матчах за Жирону в усіх турнірах. На рахунку українського вінгера 2 голи та 5 результативних передач.

Раніше повідомляли, що Віктор Циганков може залишитись у Жироні, продовживши контракт.