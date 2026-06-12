"Що він узагалі сказав?": арбітр ЧС-2026 миттєво став героєм мемів після дивного пояснення

Перший гучний мем чемпіонату світу-2026 народився вже у матчі-відкритті. У центрі уваги несподівано опинився арбітр, пояснення якого не зрозуміли ні гравці, ні вболівальники.

Чемпіонат світу в США, Канаді та Мексиці лише стартував, а соцмережі вже отримали нового героя. Ним став бразильський рефері Вілтон Сампайо, який проводив поєдинок між Мексикою та Південною Африкою, повідомляє 24 Канал.

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Чим привернув увагу рефері матчу Мексика – ПАР?

Під час одного з епізодів матчу арбітр скористався новою системою голосових пояснень VAR, яка дебютувала на чемпіонаті світу-2026. Суддя мав донести до глядачів причину свого рішення після відеоперегляду, однак результат вийшов протилежним.

Після оголошення Сампайо в соцмережах почали масово жартувати над тим, що ніхто не зрозумів сказаного. Користувачі писали, що пояснення лише додало плутанини, а сам епізод миттєво перетворився на перший вірусний мем мундіалю.

Особливої популярності набули відеонарізки з реакціями футболістів і вболівальників, які намагалися розібратися, що саме повідомив арбітр через стадіонні динаміки.

O jogador da África do Sul assim pro Wilton pereira sampaio falando inglês pic.twitter.com/L4mOcBi8px — ? ??????? ?? ???? (@GH0STIC00L) June 11, 2026

Нові правила VAR уже дають про себе знати

На ЧС-2026 ФІФА запровадила низку нововведень для системи відеоповторів. Зокрема, VAR тепер може втручатися у випадках помилково призначених кутових ударів, а також переглядати епізоди із другими жовтими картками.

Саме через розширення повноважень VAR арбітри тепер частіше пояснюють свої рішення через мікрофон для глядачів на стадіоні та телетрансляції. Втім, перший досвід такого спілкування на мундіалі виявився настільки кумедним, що затьмарив навіть окремі події матчу-відкриття.

До слова, 42-річний Вілтон Сампайо входить до елітної групи арбітрів ФІФА та працював на двох попередніх чемпіонатах світу, повідомляє SBNation. Однак саме його дивне пояснення після VAR може стати одним із найяскравіших моментів стартових днів турніру.