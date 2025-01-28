Зірковому гравцю Реала присвятили "золоту какашку": фото принизливої фігури

Вінісіус Жуніор беззаперечно один з найкращих гравців сучасності. Проте зірковий вінгер Реала далеко не всім приходиться до вподоби.

Один з найкращих футболістів світу з'явиться на святі у Валенсії. Однак не власною персоною, а у вигляді великої карикатурної фігури, повідомляє 24 канал із посиланням на AS.

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Свято у Валенсії

З 15 по 19 березня відбудеться щорічне свято Валенсійського співтовариства під назвою Фальяс. Художник Віктор Наварро представив статую Вінісіуса Жуніора зроблену спеціально для фестивалю.

Митець створив велику фігуру лідера Реала у футболці, яка складена з ігрової форми "вершкових" та збірної Бразилії. На руці зірки мадридців можна побачити позолочену какашку.

В описі під статуєю Наварро назвав фекалії Cagallo D'Or, що у перекладі означає – "Золота какашка". Це пряма відсилка до "Золотого м'яча", який отримав Родрі замість Вінісіуса Жуніора.

Віні заливається сльозами, Мадрид підбадьорює його і нагороджує "Золотою какашкою". Це крокодилячі сльози,

– йдеться в описі.

Карикатурна статуя Вінісіуса Жуніора від Віктора Наварро / Фото AS

Зазначимо, що участь у святі Фальяс беруть художники та скульптори, що створюють статуї та фігури з дерева та інших матеріалів. Згодом ці фігури спалюють, таким чином у Валенсії відзначають прихід весни.

Проте не всі фігури потрапляють на багаття. Найкраща поміж інших статуй, яка сподобається багатьом залишається цілою та неушкодженою.