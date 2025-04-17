Зірка Реала зірвався на Зінченка під час матчу Ліги чемпіонів
- Вінісіус Жуніор та Олександр Зінченко мали конфлікт під час матчу Ліги чемпіонів, коли Зінченко не поспішав віддати м'яч.
- Реал вилетів з Ліги чемпіонів, програвши Арсеналу з рахунком 1:5 за підсумками двох матчів.
Між Вінісіусом Жуніором і Олександром Зінченком виник конфлікт під час матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Бразильський футболіст зірвався на українця.
В Лізі чемпіонів завершилась стадія 1/4 фіналу сезону-2024/2025. За підсумками етапу Реал вилетів з Ліги чемпіонів, зазнавши поразок від Арсенала у двох матчах.
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Конфлікт Віні та Зінченка
В одному з епізодів матчу Жуніор побіг до бокової лінії, щоб взяти м'яч, який перебував у ногах Олександра Зінченка, пише 24 канал.
Гравець Арсенала не поспішав допомагати супернику та притримав м'яч у себе. Такий вчинок розлютив Вінісіуса, який підбіг до українця, штовхнув його та почав висловлювати свої претензії.
Конфлікт суперників потрапив до об'єктивів телекамер.
Відзначимо, що за підсумками двох матчів Реал поступився Арсеналу з рахунком 1:5.