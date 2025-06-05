Черговий клуб УПЛ змінив головного тренера: хто очолив ЛНЗ

Після завершення сезону-2024/2025 у низці клубів Української Прем'єр-ліги змінилися головні тренери. Цим шляхом вирішив піти й ЛНЗ.

Наприкінці травня керівництво черкаського клубу припинило співпрацю з Романом Григорчуком і було в пошуку його наступника. У четвер, 5 червня, було оголошено, на кого врешті-решт упав вибір, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу ЛНЗ.

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Хто став тренером ЛНЗ

Новим наставником черкаського колективу став Віталій Пономарьов. Умови співпраці між 50-річним спеціалістом і "фіолетовими" наразі невідомі.

Клуб щиро вітає Віталія Пономарьова з початком нового етапу в його тренерській кар’єрі. Ми переконані, що його досвід, амбіції та бачення футболу стануть важливими складовими розвитку клубу! Ласкаво просимо до ЛНЗ,

– йдеться у повідомленні.

Презентація Пономарьова в ЛНЗ: дивіться відео

Зазначимо, що останнім місцем роботи Віталія Пономарьова був Рух, у структурі якого він працював 5 років. Спочатку фахівець досягнув успіху з юнацькою командою львів'ян, а останні два сезони працював з основним колективом "жовто-чорних".

До слова. В кампанії-2024/2025 ЛНЗ посів 12 місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 31 очко після 30 зіграних турів. Рух при цьому мав у своєму активі на сім залікових балів більше – восьма сходинка.

Нагадаємо, що в нинішнє міжсезоння змінив тренера також і донецький Шахтар. "Гірників" очолив зірковий ексфутболіст Арда Туран, який уже передав керівництву клуба шорт-лист із гравців, якими хоче підсилити команду.