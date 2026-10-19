Росіяни знищили будинок дитинства зірки стрибків у висоту з України

Відомий український легкоатлет Андрій Проценко повідомив про знищення будинку в Херсоні, де він провів дитинство. Росіяни зруйнували ракетами домівку, яка була дорогою для спортсмена.

Про черговий російський злочин колишній стрибун у висоту повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. За словами Проценка, його родина, на щастя, не постраждала, пише 24 Канал.

Росіяни обстріляли Херсон

Під час атаки на Херсон окупанти поцілили ракетою у багатоквартирний будинок, в якому розташована квартира родини Андрія Проценка.

Легкоатлет повідомив, що його рідні живі, але "їхня маленька фортеця любові, тепла і спокою" – тепер у руїнах.

Тут жили мої батьки і бабуся. У цьому домі було моє дитинство: я вчився ходити, говорити "мамо" і "тато",

– щемливо написав Проценко.

Спортсмен запевнив, що ніколи не пробачить росіянам "ні за зруйнований дім, ні за вбитих сусідів, ні за розірвані долі, ні за сльози дітей".

Досягнення Андрія Проценка

Уродженець Херсона здобув найбільший успіх у своїй кар'єрі у 2019 році, коли став переможцем фіналу Діамантової ліги у Цюриху. Також у його колекції бронзові медалі чемпіонатів світу на стадіоні та у приміщенні, срібло чемпіонатів Європи, титул віцечемпіона Універсіади та золото Європейських ігор у командних змаганнях.

У серпні 2022 року Проценка нагородили орденом "За заслуги" другого ступеня "за зміцнення української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".