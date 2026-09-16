На війні загинув український волейболіст з Тернопільщини

Росіяни вбили ще одного українського спортсмена. Через ворожий обстріл обірвалося життя уродженця Тернопільської області, волейболіста та футболіста-аматора Любомира Бонка.

Чоловік боронив Україну на Донеччині, виконував бойове завдання поблизу Слов'янська. Понад місяць вважався зниклим безвісти, але згодом було підтверджено найгірше, пише 24 Канал.

Загинув Любомир Бонк

Любомир Бонк займався спортом з дитинства, зокрема у волейболі досяг рівня Вищої ліги чемпіонату України. Він грав на позиції догравальника за команду Поліція охорони.

При цьому волейболом інтереси Бонка у спорті не обмежувались. Він також на аматорському рівні грав у футбол, виступав за клуби Інтер-Гол, Шумськ, Нео-Агро.

На фронті спортсмен служив командиром роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону.

7 серпня під час виконання завдання у Краматорському районі Донецької області біля міста Слов'янськ Любомир потрапив під російський обстріл з ракетних систем залпового вогню.

Понад місяць офіційно вважався зниклим безвісти. Але нещодавно ДНК-експертиза підтвердила загибель героя. Йому було 36 років. Прощання з Любомиром Бонком відбудеться 17 вересня у рідних Великих Дедеркалах на Тернопільщині.