Чи потрібні військові на футбольних матчах УПЛ: відверта думка від офіцера ГУР МО

З початком повномасштабної війни в Україні вітчизняні клуби стали все більше уваги приділяти військовим. Команди допомагають армії та запрошують бійців ЗСУ на матчі.

Крім того, популярним стало залучення військових та ветеранів до відкриття матчів. Клуби запрошують бійців на ігри та дозволяють їм виконати перший символічний удар по м'ячу, повідомляє 24 Канал.

Чи потрібні військові на футболі?

Така традиція вже стала мейнстрімом, але є фанати, які ставлять під питання доцільність такої акції. Свою думку про подібні символічні удари з центру поля висловив офіцер ГУР МО Андрій Савенко.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу він заявив, що подібні акції підтримують моральних дух бійців. Також вони ще й спонукають їх займатися спортом.

Уявіть, які у нього будуть емоції на такій великій арені, коли йому дають можливість вдарити цей м'яч. Це спогади на все життя. Можливо, цей випадок змінить його життя та підштовхне його займатися тим самим футболом чи іншим видом спорту. Ветеран в першу чергу повинен бути образом України, тому що люди, які пішли захищати нашу Батьківщину, знаходяться на передовій. На них потрібно рівнятися, згадувати, підтримувати, та розповідати їхні історії,

– вважає Савенко.

Окрім цього, Андрій висловив свою думку щодо мобілізації спортсменів. На його думку, кожна людина при досягненні призовного віку має стати на захист Батьківщини. При цьому мова абсолютно про всіх спортсменів, незалежно від статусу та досягнень

Хто такий Андрій Савенко?