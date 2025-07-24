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24 липня, 00:12
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Харькова відмовилася зробити фото з росіянином після перемоги на чемпіонаті світу

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування на шпазі, відмовившись фотографуватися з російським спортсменом Кирилом Бородачовим.
  • Повернулася на подіум лише після того, як спортсмен із російським паспортом залишив церемоніальну зону.

Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування на шпазі. Вона виборола золоту медаль на змаганнях у Тбілісі.

Влада Харькова зробила принциповий жест і відмовилася фотографуватися разом із "нейтральним" спортсменом Кирилом Бородачовим, який має російське громадянство. Українка залишила п'єдестал у момент спроби зробити спільне фото призерів змагань, пише 24 Канал з посиланням на НОК України

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Харькова відмивилась від фото з росіянином

Влада принципово проігнорувала спільне фото з іншими призерами, серед яких був "нейтральний" спортсмен із російським паспортом. 

На подіум українська спортсменка повернулася лише після того, як представник країни-агресора залишив церемоніальну зону, і лише тоді вона змогла зафіксувати момент своєї історичної перемоги.

Харькова проігнорувала фото: дивіться відео

Нагадаємо, що напередодні змагань Влада Харькова натякнула на підкуп задля участі російських спортсменів.