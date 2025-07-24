Харькова відмовилася зробити фото з росіянином після перемоги на чемпіонаті світу

Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування на шпазі. Вона виборола золоту медаль на змаганнях у Тбілісі.

Влада Харькова зробила принциповий жест і відмовилася фотографуватися разом із "нейтральним" спортсменом Кирилом Бородачовим, який має російське громадянство. Українка залишила п'єдестал у момент спроби зробити спільне фото призерів змагань, пише 24 Канал з посиланням на НОК України.

Читайте також Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування на шпазі

Харькова відмивилась від фото з росіянином

Влада принципово проігнорувала спільне фото з іншими призерами, серед яких був "нейтральний" спортсмен із російським паспортом.

На подіум українська спортсменка повернулася лише після того, як представник країни-агресора залишив церемоніальну зону, і лише тоді вона змогла зафіксувати момент своєї історичної перемоги.

Харькова проігнорувала фото: дивіться відео

Нагадаємо, що напередодні змагань Влада Харькова натякнула на підкуп задля участі російських спортсменів.