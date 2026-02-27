Гераскевич зареєстрував петицію щодо санкцій проти Бубки

У четвер, 26 лютого 2026 року, скелетоніст Владислав Гераскевич виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Герой України та запровадити проти нього санкції.

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич подав петицію щодо запровадження санкцій проти члена МОК Сергія Бубки. Збір підписів за петицію розпочався 27 лютого 2026 року, про це повідомляє сайт Кабінету Міністрів.

Які аргументи навів Гераскевич у петиції?

Відповідно до петиції, український скелетоніст вважає Бубку недостойним звання Герой України.

На думку автора, під час повномасштабної війни з Росією, коли щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини, надання цього почесного звання Бубці ставить його на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну.

У петиції також зазначено, що Рух "Чесно" вніс Бубку до Реєстру зрадників за співпрацю з окупантами.

За даними розслідування Бігус.Info, ведення бізнесу та співпраця з ворогом фінансують війну проти України та свідчать про визнання окупації українських територій як правомірної.

Організація, яку очолює Бубка, дозволила російським спортсменам виступати з національною символікою. З 2022 року він є президентом International Masters Games Association (IMGA), організатора World Masters Games.

На змаганнях 2025 року в Тайвані, де брали участь понад 25 тисяч спортсменів із 107 країн, представники Росії відкрито демонстрували прапори та символіку, а офіційний акаунт IMGA в соцмережах поширював російську пропаганду, сприяючи створенню позитивного образу держави-агресора.

Враховуючи все зазначене, прошу розглянути питання застосування санкцій до Сергія Бубки з подальшим позбавленням його державних нагород,

– зазначено в петиції.

Що відомо про суперечку Гераскевича та Бубки?