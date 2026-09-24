Футболіст зупинив пожежу на базі українського клубу після атаки Росії

Російські війська вдарили по тренувальній базі Чорноморця вранці 22 серпня. У цей момент частина команди перебувала у виїзді, а футболісти, які залишалися на базі, були змушені ховатися в укритті.

Нападник одеського клубу Владислав Герич розповів про атаку Росії на клубну базу в Совіньйоні. Після вибуху футболіст самостійно загасив пожежу, пише "UA-Футбол".

Герич узяв вогнегасник і загасив полум'я

За словами Владислава Герича, вибух на базі пролунав близько четвертої ранку. Нападник перебував у своїй кімнаті, коли почув потужний удар і зрозумів, що влучання сталося безпосередньо на території клубу.

Футболіст одразу спустився з верхнього поверху та побачив, що всередині будівлі почалася пожежа. Герич разом із партнерами зателефонував рятувальникам, однак через повітряну тривогу ті не могли приїхати на місце.

Я розумів, що потрібно гасити полум'я, інакше база згорить. От і взявся гасити,

– розповів футболіст.

Герич схопив вогнегасник і самостійно почав боротися з вогнем. За його словами, це був перший випадок, коли йому довелося користуватися таким засобом, однак шкільні уроки з безпеки допомогли пригадати, що потрібно робити.

Горів диван у холі бази

Вогонь спалахнув на дивані в холі на першому поверсі. Поруч стояв ще один диван, тому існувала небезпека, що полум'я швидко пошириться будівлею.

Герич встиг загасити займання до того, як вогонь перекинувся на другий диван. Водночас його одноклубники у цей момент перебували в укритті, оскільки небезпека не минула.

Всі одноклубники, які перебували на базі у той час, коли команда була на виїзді, знаходились в шоці. Хлопці старались триматись подалі від місця прильоту, адже цілком ймовірно, що могло прилетіти і вдруге,

– зазначив Герич.

Нагадаємо, 22 серпня Росія вдруге атакувала базу Чорноморця. Команду, яка саме вирушала на матч Кубка України, врятувало те, що футболісти та тренерський штаб перебували у дорозі. Серед людей, які залишалися на базі, ніхто не постраждав.

Раніше російські війська також атакували домашній стадіон Чорноморця в Одесі. Внаслідок удару були пошкоджені дах, склепіння та трибуни.