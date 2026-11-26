Футболіст київського Динамо Владислав Супряга одружився з Мариною Литвин. Дівчина є володаркою титулу Міс Земля Україна.

Церемонія весілля футболіста та моделі відбулась ще 11 листопада. Утім дівчина поділилась світлинами в соцмережі Інстаграм тільки 25 листопада.

Що відомо про весілля Супряги та Литвин

Церемонія весілля Владислава Супряги та Марини Литвин пройшло в Києві ще 11 листопада. Пара опублікувала кадри з події тільки за 2 тижні.

Їхнє святкування відбулось у камерному форматі без пишності та традиційного весільного дрескоду. Замість класичної сукні та костюма молодята обрали стильні образи в білому кольорі.

Як розвивались стосунки Супряги та Литвин

Історія стосунків Владислава Супряги та Марини Литвин почалась ще у 2023 році. У червні 2024 року гравець Динамо освідчився коханій. Раніше футболіст київської команди зустрічався з Дар'єю Савіною, яка зараз заміжня за гравцем Шахтаря Валерієм Бондарем і вже народила від нього доньку.

Супрязі ж наразі 26 років. Він грає за Динамо U-21 в УПЛ-2. Там він провів 13 матчів, у яких забив 11 голів. Такий показник забитих м'ячів дозволяє йому бути найкращим бомбардиром першості.

Цього року перестав бути холостяком ще один нападник Динамо Матвій Пономаренко. Весною він одружився зі своєю нареченою Дариною.